أشار النائب ميشال ضاهر، خلال استكمال جلسة مناقشة واقرار موازنة 2024 من مجلس النواب، الى أنني "أتمنّى كمسوؤلين أن نرفع عنّا السريّة المصرفية لمعرفة مكان الهدر والسمسرات بهدف الحفاظ على أموال الناس وأدعو لتطبيق اللامركزية الادارية الموسّعة".
ولفت ضاهر، الى أن "هناك مشكلة في تحصيل الـTVA فهناك ناس لا تدفع ضريبة دخل وهناك مناطق لا يتم تحصيل الـ TVA منها لذلك اطالب باللامركزية المالية الموسعة لأنها الحل الوحيد".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: لرفع السريّة المصرفية عن المسؤولين لمعرفة مكان الهدر والسمسرات بهدف الحفاظ على أموال الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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