باسيل: إقرار الموازنة هو أساس العمل التشريعي والحكومة أقرت موازنة كارثية دون رؤية وبرنامج إصلاحي

أشار رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الى أن "لا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة وهناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية".

ولفت باسيل، الى أن "إقرار الموازنة هو من أساس العمل التشريعي والحكومة أقرت موازنة كارثية من دون رؤية وبرنامج إصلاحي"، معتبراً أن "عدم وجود رئيس للجمهورية هو تغيير غير معلن للنظام وهدم لإتفاق الطائف وضرب الشراكة الوطنية وتهديد للدولة اللبنانية".

وذكر أنه "في ظل العوامل المفجّرة للوضع في لبنان من النازحين الى نهب ودائع اللبنانيين والحرب في الجنوب والحروب المتنقلة في المنطقة وانهيار هيكلة الدولة ما المقصود من عدم انتخاب رئيس والتعايش مع الفراغ؟ فهذا هدم لاتفاق الطائف وضرب للشراكة الوطنية وتهديم للدولة".

وتوجه باسيل، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول "دولة الرئيس لماذا تعبر نفسك مسؤولاً عن كل شيء؟ علماً أن ملائكتك موجودة في كل مكان".

وأضاف "مخالفات حكومة تصريف الأعمال بالجملة، وتريد التعيين في الفئة الأولى من دون حتى توقيع الوزير المعني وتبدأ برئيس الأركان لتصل الى غيره من التعيينات"، لافتاً الى أنه "لمن يعول على التحولات الخارجية لتحديد رئيس للجمهورية هو واهم ولن نقبل بفرض رئيس لا بالضغوط أو بالعروض".

وتابع "الموازنة ستُقر خلال اليومين كما أقرتها لجنة المال ان قبلنا بها أو لم نقبل وصحيح أنه تم تصحيحها إلا أننا لا يجب أن نقبل بموازنات غير إصلاحية بعد الآن، ونحن سنبقى في الجلسة إذا قبلت اقتراح القانون المقدّم من قبلنا وإلا سنخرج ويبقى رئيس لجنة المال والعضوان من تكتلنا فيها لمتابعة عملهم التقني على أن يصوّتوا ضد الموازنة".