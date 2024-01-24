بري لجبران: انتم عطلتم جلسة تشريع الضرورة

رد رئيس رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما جاء في كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول ضرورة اقرار قوانين اساسية وتشريع الضرورة من بينها قانون "الكابيتال كونترول" قائلا: "من قاطع الجلسة التي كان على جدول اعمالها الكابيتال كونترول هو تكتل لبنان القوي".
ورد باسيل: "لان فيها 119 بند".
ورد بري: "لا يوجد اي جلسة فيها 119 بند".
وتحدث باسيل عن قوانين اصلاحية مهمة لم يتم اقرارها.
ورد بري "هذه القوانين لم تصل الى الهيئة العامة واكثر هذه القوانين في لجانكم".
ورد باسيل: "ملائكتك حاضرة في كل مكان".
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