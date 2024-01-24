أشار النائب زياد حواط، الى أن "إنتخاب رئيس الجمهورية كان يجب أن يكون فعلاً من الماضي مع إحترام المهل الدستورية وكان يجب قيام حكومة تستعيد قرار الحرب والسلم ليكون حيث يجب أن يكون".
ولفت حواط، خلال مشاركته في جلسة مناقشة وإقرار موازنة 2024، الى أن "الموازنة déja vu وهي موازنة "كيف ما كان وشو ما كان" أساسها تجميع الأرقام وتتضمن مخالفات أبرزها عدم وجود قطع الحساب".
كانت هذه تفاصيل خبر حواط: كان يجب قيام حكومة تستعيد قرار الحرب والسلم ليكون حيث يجب أن يكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.