حواط: كان يجب قيام حكومة تستعيد قرار الحرب والسلم ليكون حيث يجب أن يكون

أشار النائب زياد حواط، الى أن "إنتخاب رئيس الجمهورية كان يجب أن يكون فعلاً من الماضي مع إحترام المهل الدستورية وكان يجب قيام حكومة تستعيد قرار الحرب والسلم ليكون حيث يجب أن يكون".

ولفت حواط، خلال مشاركته في جلسة مناقشة وإقرار موازنة 2024، الى أن "الموازنة déja vu وهي موازنة "كيف ما كان وشو ما كان" أساسها تجميع الأرقام وتتضمن مخالفات أبرزها عدم وجود قطع الحساب".