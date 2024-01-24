بو صعب التقى جونسون وبحثا في آخر المستجدات على الساحة الداخلية والمنطقة

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، القائمة بأعمال السفارة الأميركية في لبنان السفيرة ليزا جونسون ترافقها مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في لبنان جولي ساوثفيلد في زيارة تعارف بمناسبة تسلم مهامها الجديدة في لبنان حيث جرى البحث في آخر المستجدات على الساحة الداخلية والمنطقة.

وتطرق المجتمعون، الى "زيارة بو صعب المرتقبة مطلع الاسبوع القادم الى واشنطن والى سلسلة اللقاءات التي سيعقدها خلال زيارته مع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزينة الأميركيتين ومع أعضاء في مجلس الكونغرس الاميركي اضافةً الى البنك الدولي والوكالة الاميركية للتنمية الدولية حيث سيشارك في هذه الاجتماعات.