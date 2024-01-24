انت الان تتابع خبر دولة أوروبية تقدم مشروع قانون لتشريع الإجهاض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الإجهاض محظور في بولندا منذ عام 1993. والاستثناءات الوحيدة هي الحالات التي تكون فيها حياة المرأة الحامل مهددة، وكذلك الحالات التي يحدث فيها الحمل نتيجة للاغتصاب.

وقال توسك للصحفيين: كما تعلمون، الإجهاض هو أحد المواضيع التي تتباين الآراء حولها في الائتلاف. نحن على استعداد لتقديم مسودة قانون إلى مجلس النواب في الساعات المقبلة بشأن الإجهاض الآمن والقانوني حتى الأسبوع الثاني عشر".



لكن، وفقاً للتقديرات الأولية، فإن فرص اعتماد مشروع القانون هذا ضئيلة. ففي مجلس النواب نفسه، ليس حزب القانون والعدالة المعارض هو وحده الذي يعارض تشريع الإجهاض، وإنما توافقه الرأي كتلة الطريق الثالث أيضا، التي تشكل جزءا من الائتلاف الحاكم.

وحتى لو تم تمرير القانون عبر البرلمان، فسوف يذهب إلى الرئيس أندريه دودا للتوقيع عليه، وهو ناشط مناهض للإجهاض في حزب القانون والعدالة.

