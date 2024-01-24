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الحوثيون يستهدفون سفينة أمريكية بثلاثة صواريخ

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، إن القوات اليمنية أطلقت ثلاثة صواريخ على سفينة حاويات تحمل العلم الأمريكي في جنوب البحر الأحمر اليوم.

وأعلنت شركة الشحن البحري ميرسك، أن سفينتين ترفعان العلم الأمريكي تبتعدان عن مضيق باب المندب بعد انفجارات بالقرب منهم، وظهر اليوم الأربعاء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ظهر اليوم الأربعاء، أنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن في اليمن، ثم قالت في بيان ثان إنها تلقت بلاغًا ثانيًا عن حادث على بعد 50 ميلًا بحريًا جنوبي المخا باليمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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