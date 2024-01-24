جيش إسرائيل يدرس توزيع صواريخ مضادة للدبابات على المستوطنات في الضفة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يدرس توزيع صواريخ مضادة للدبابات على المستوطنات في الضفة الغربية.

وحسب سبوتنيك، أوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي في سياق محاولة التصدي لهجوم مماثل للهجوم الذي شنته حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت في هذا الصدد: "يدرس الجيش الإسرائيلي إمكانية تسليح الوحدات الاحتياطية في المستوطنات المعزولة وتلك المتاخمة للبلدات الفلسطينية بصواريخ مضادة للدبابات".

وأضافت: "تهدف الخطوة المقترحة، التي أكد الجيش أنها قيد المراجعة، إلى التعامل مع سيناريو يقوم فيه الإرهابيون بمداهمة المستوطنات بالسيارات، على غرار ما حدث في المذبحة التي وقعت في غلاف غزة في 7 أكتوبر".

وتابعت "هآرتس": "حتى الآن جرت مناقشات لم يعرب فيها القادة عن معارضتهم لهذه الخطوة، وهي الآن تخضع لموافقة المستوى الأعلى في الجهاز الأمني".

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية “طوفان الأقصى”، وأطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.