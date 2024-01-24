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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف 4 قواعد محلتة في العراق وسوريا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها استهدفت اليوم الأربعاء ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهم قاعدة كونيكو، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة عين الأسد.

 

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء ٢٤-١-٢٠٢٤ ، بواسطة الصواريخ و الطائرات المسيّرة، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهم قاعدة كونيكو ، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة عين الأسد".

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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