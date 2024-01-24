المقاومة الإسلامية في العراق تقصف 4 قواعد محلتة في العراق وسوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها استهدفت اليوم الأربعاء ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهم قاعدة كونيكو، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة عين الأسد.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء ٢٤-١-٢٠٢٤ ، بواسطة الصواريخ و الطائرات المسيّرة، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهم قاعدة كونيكو ، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة عين الأسد".

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.