نتانياهو: إسرائيل ستجعل حركة حماس تنهار ولن تكون أي مساومة في ذلك

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو القول إن إسرائيل ستجعل حركة حماس تنهار وأنه "لن تكون أي مساومة في ذلك"، وذلك خلال جلسة عقدتها الهيئة العام للكنيست بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الكنيست.

واعتبر نتانياهو أنه "سنسقط حماس، نعيد جميع مخطوفينا إلى الديار وسنهتم ألا تشكل غزة خطرا على إسرائيل. ومن يرفع أيديه علينا في غزة وفي أي مكان آخر، سيشعر يثٍقل يدنا بسرعة. ولا توجد ولن تكون هناك أي تسوية".

وأضاف أنه "إذا عدنا فعلا إلى بداية الصهيونية مثلما يدعون، فإننا نتواجد في نقطة يتعين علينا فيها أن نصمم مصيرنا بقوانا الذاتية. وبمساعدة أرضنا، سندعم سكان الغلاف (غلاف غزة)، سنعيد سكان الشمال والجنوب إلى بيوتهم، وسندفع سياسة تعظيم القوة".

وتابع نتانياهو أن "هذه السياسة الواضحة لصياغة أنفسنا، وتطوير دولة اليهود ستصل إلى الكنيست سريعا جدا. وسنطور إسرائيل كعامود حراسة في الشرق الأوسط. وقلت لأصدقائنا أيضا إنه إذا لم تنتصر إسرائيل لا سمح الله، ستكونون التاليين، وسيصل الخطر إليكم أسرع مما تعتقدون. وحربنا هي حربكم وانتصارنا هو انتصاركم. وإسرائيل لن تستسلم للإرهاب القاتل من إيران، وهي نور وليس ظلام. وسننتصر انتصارا كاملا، كبيرا وقاطعا".

وتطرق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى السجال العام في إسرائيل، وقال "إنني أشعر بواجبي أن أعبر هنا عن مشاعر الشعب، والقول: ثمة طريقة لإجراء نقاش. وحتى عندما نتناقش علينا أن نكون لائقين. ويحظر العودة إلى سجالات السادس من تشرين الأول. ولا يمكن الحديث عن تغيير في الخطاب العام من دون أن ينفذ هذا المجلس بنفسه تغييرا في الخطاب. ولا يمكن التحدث عن احترام متبادل ووحدة من دون أن يكون للكنيست جزء مركزي في التغيير". وأضاف أن "هذا المجلس، مجلس المشرعين، هو أيضا معبد النقاش والمداولات الإسرائيلي، والحيز لاتخاذ القرارات الأكثر تأثيرا على حياتنا".

وتابع هرتسوغ أنه "لا يوجد شك لدى أحد أن هذا المجلس سيُجري قريبا جدا المداولات الأكثر أهمية والأكثر عصفا. حول الحرب والسلام، وحول اليوم السابق واليوم التالي، وحول الأمن والاقتصاد، وحول السياسات والتحولات السياسية والعامة، وحول استخلاص العبر، وحول خطواتنا التطبيع في الشرق الأوسط، التي تحاول حماس وحزب الله ورأس أخطبوط الشر الإرهابي، إيران، إحباطها بكل قوتهم".