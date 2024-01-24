"المقاومة الاسلامية في العراق": هاجمنا 3 قواعد أميركية في العراق وسوريا بالصواريخ والطائرات المسيّرة

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء ٢٤-١-٢٠٢٤ ، بواسطة الصواريخ و الطائرات المسيّرة ، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهنّ (قاعدة كونيكو ، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة عين الاسد )"، مؤكدةً على "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

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