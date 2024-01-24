القسام: تفجير منزل غرب خانيونس بقوّة إسرائيلية والاشتباك مع قوّة إسناد والإجهاز على أكثر من 10 جنود

اعلنت "كتائب القسام" تفجير منزل غرب مدينة خانيونس في قوّة إسرائيلية والاشتباك مع قوّة إسناد حضرت إلى المكان والإجهاز على أكثر من 10 جنود.
وأعلنت القسام استهداف قوة إسرائيلية تزيد على 15 جنديا تحصنت بمنزل غربي المدينة بقذيفة "تي بي جي" (TBG)، وأوقعتهم بين قتيل وجريح. وقالت إنها استهدفت أيضا 5 دبابات من نوع ميركافا وجرافتين بقذائف الياسين 105 غربي المدينة.
وأكدت أن مقاتليها استهدفوا -أيضا- ناقلة جند، وجرافة إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" جنوب شرقي المدينة.
وأشارت القسام إلى أن وحدة المدفعية التابعة لها قصفت تجمعا لجنود الاحتلال شرق منطقة الفخاري في خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.
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