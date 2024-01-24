أغلق آلاف المتظاهرين المطالبين باستعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين بغزة، طريق "أيالون" في تل أبيب بمساره المتوجّه لجنوبيّ البلاد. وبحسب ما أفاد موقع "واينت"، فإن نحو 5 آلاف متظاهرة قد عمدول إلى إغلاق الشارع. وطالب المحتجون باستعادة الاسرى، وعقد صفقة تبادُل أسرى، وهتفوا بشعارات من بينها: "صفقة الآن... قبل أن يفوت الأوان".

كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون يغلقون شارع "أيالون" في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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