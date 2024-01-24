قوى الأمن عمّمت صورة مفقودة غادرت منزلها في عكّارمع رضيعتها ولم تَعُد

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة شريهان أسعد الكردي (من مواليد عام 1987، سورية) التي غادرت منزلها الكائن في بلدة التليل - عكّار، ومعها طفلتها الرضيعة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

وطلبت المديريو، من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر حلبا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم ٦٩٠٠٠٢-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.