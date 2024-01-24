بوشكيان والحشيمي: التجاوب السريع بحل مشكلة طريقي ضهر البيدر وزحلة - ترشيش ترك أثرا طيبا لدى البقاعيين

طالب وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان والنائب بلال الحشيمي، في بيان مشترك، "بضرورة التوقف عن البكاء والشعبوية التي ادمن عليها البعض وباتت "بروباغندا" معتادة ومعروفة للقاصي والداني".

وتحدث بوشكيان والحشيمي في بيانهما عن طريقي زحلة ترشيش وضهر البيدر موجهين "الشكر والامتنان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، على جهودهما وتجاوبهما السريع في المطالبة بحل معضلة طريق ضهر البيدر ومعالجة ما تعرضت له هذه الطريق من أضرار ولا سيما انهيار جدران الدعم في موقعين مختلفين".

وقال البيان: "إن الإسراع الحكومي والتجاوب السريع في حل مشكلة طريقي ضهر البيدر وزحلة _ ترشيش كان له الأثر الطيب لدى البقاعيين لما لهذين الطريقين من اهمية حيوية، ولا سيما ان طريق ضهر البيدر يعتبر الشريان الحيوي والاقتصادي الاول للبقاعيين ولكل لبنان وهو المعبر الأساسي لحركة التنقل بين بيروت والدول العربية".

وأضاف: "حاليا ورغم الامطار فإن الأعمال جارية بشكل متسارع جدا، وقد انطلقت منذ يوم أمس، والورش الفنية تعمل ليلا نهارا، وتم تنفيذ مسارب جديدة للمياه حتى لا تبقى تتجمع تحت الطريق الدولية، كما أن الورش تعمل اليوم على بناء جدران دعم في الأمكنة التي تعرضت للانهيار".

وختم البيان بالتأكيد على أن "العشوائية والشعبوية لن تصل إلى أي نتيجة بل العمل جارٍ بكثير من الحكمة والسرعة والوعي والدقة من أجل البقاعيين ومن أجل إنقاذ هذه الطريق، وسيكون هناك مشروع كبير لإعادة ترميم وتأهيل هذه الطريق بشكل أوسع وإنما اليوم العمل جار وسيؤمن السلامة المرورية على هذه الطريق وابقائها مفتوحة أمام كل الآليات بعد الانتهاء من الأشغال الحالية".