ميقاتي: الموازنة لا يمكن ان تقر باقتراح قانون بل بمشروع قانون ولا مانع من تحسينات لجنة المال

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بان "الموازنة لا يمكن ان تقر باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة، ولا مانع لدينا من اعتماد التحسينات التي قامت بها لجنة المال على مشروع الموازنة".
ولفت ميقاتي في تصريح له من مجلس النواب، الى ان "الحكومة أوقفت الانهيار منذ استلمت مهامها ومرحلة التعافي بدأت، ونتمنى أن تكبر بمساعدة النواب والاهم الوصول إلى الهدف".
واردف ميقاتي "نريد السلام والاستقرار الدائم في الجنوب وملتزمون تطبيق القرار 1701 ولكن على "اسرائيل" وقف انتهاكاتها".
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