ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن .. هجوم صاروخي على سفينة أمريكية في خليج عدن

الشارقة - اميمة ياسر - على وقع التوترات المتصاعدة والهجمات الحوثية المستمرة في البحر الأحمر، وقع حادث جديد قبالة اليمن.

فقد كشفت القيادة المركزية الأميركية، تفاصيل الحادث، مبينة أن جماعة الحوثي أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه سفينة الحاويات M/V Maersk Detroit التي ترفع العلم الأميركي وتمتلكها وتديرها، والتي تعبر خليج عدن.

كما قالت إن صاروخا واحدا سقط في البحر، فيما تم الاشتباك مع الصاروخين الآخرين بنجاح وإسقاطهما.

فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة.

جنوب مدينة عدن اليمنية

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن اليمنية، إلا أنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

كذلك أفادت بتلقيها بلاغا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي المخا، مضيفة أن سفينة أبلغت عن حدوث انفجار على بعد 100 متر تقريباً من جانبها الأيمن.

لكنها أكدت أن السفينة وطاقمها بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

أتى ذلك، بعد ساعات على إعلان القيادة المركزية الأميركية أنها دمرت فجر اليوم صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا جاهزين للإطلاق واستهداف جنوب البحر الأحمر.

كما جاء بعد يومين على تنفيذ ضربات أميركية بريطانية شاركت فيها أيضاً عشرات الدول الأخرى، ليل الاثنين الماضي، وطالت 8 مواقع حوثية.

33 سفينة

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 33 سفينة بأنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمسيرات، زاعمين أن ضرباتهم هذه تستهدف السفن المتجهة نحو إسرائيل، ما تسبب في تعطيل حركة الشحن العالمي، وأثار مخاوف من التضخم العالمي.

كما فاقمت تلك الهجمات الحوثية المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، والمستمرة منذ 7 أكتوبر الفائت، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع إلى حرب إقليمية.

فيما توعدت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً لعدم وقف هجماته تلك إلا مع توقف الحرب في غزة.

كذلك توعدت فصائل مسلحة عراقية بوقت سابق اليوم بفرض حصار بحري على الموانئ الإسرائيلية، في مؤازرة لهجمات الحوثيين أيضاً.