الرئيس التونسي يدفع بسيدتين لإنقاذ الاقتصاد

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- بواسطة أيمن الوشواش - دفع الرئيس التونسي قيس سعيد بسيدتين لإنقاذ الاقتصاد في بلاده، وأصدر قرارا بتعيين 3 وزراء جدد في حكومة أحمد الحشاني، بينهم وزيرتان للاقتصاد والصناعة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دفع الرئيس التونسي قيس سعيد بسيدتين لإنقاذ الاقتصاد في بلاده، وأصدر قرارا بتعيين 3 وزراء جدد في حكومة أحمد الحشاني، بينهم وزيرتان للاقتصاد والصناعة. وشهدت التعديلات الحكومية تعيين فريال الورغي السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني. كما قرر تعيين سمير عبدالحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما عين وائل شوشان في منصب كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي، وعين رياض شود في منصب كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.

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