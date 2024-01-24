قذائف فوسفورية تضرب جنوب لبنان

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- بواسطة أيمن الوشواش - تجدد القصف الإسرائيلي بالقذائف المدفعية والفوسفورية أمس، على مناطق عدة في جنوب لبنان. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجدد القصف الإسرائيلي بالقذائف المدفعية والفوسفورية أمس، على مناطق عدة في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، «تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي على منطقة اللبونة - الناقورة»، مشيرة إلى تعرض أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي معاد. ولفتت إلى تعرض أطراف بلدتي علما الشعب وطير حرفا لقصف مدفعي معاد، موضحة أن العدو استهدف بلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية. وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

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