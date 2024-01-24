شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: منع طائرات الأمم المتحدة قرصنة حوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت جماعة الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية، السماح لطائرة تابعة للأمم المتحدة بالهبوط في مطار مأرب شرق البلاد، بعد أيام من اتخاذ الجماعة إجراء مماثلا بمنع طائرة إجلاء يمنيين عالقين في السودان من الهبوط في مطار المخا الدولي عند الساحل الغربي لليمن.

وحسب مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية فإن إدارة مطار عدن الدولي أشعرت الركاب على متن الطائرة الأممية المتجهة إلى مأرب بإلغاء الرحلة لرفض برج صنعاء السماح لها بالهبوط في محافظة مأرب.

وكانت جماعة الحوثي، منعت هبوط رحلة لشركة «طيران تاركو» السودانية في مطار المخا مطلع الأسبوع الجاري بينما كانت تقل دفعة جديدة من اليمنيين العالقين في مدينة بورتسودان.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «إن تهديد ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عبر برج هيئة الطيران الواقع تحت سيطرتها، بإسقاط طائرة تابعة للأمم المتحدة، لمنعها من الهبوط في محافظة مأرب، ما أدى إلى إلغاء الرحلة في حادثة هي الثانية خلال 24 ساعة، تصعيد خطير وتحد سافر للمجتمع الدولي وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية».

وأضاف «إن هذا الحادثة التي تمثل جريمة قرصنة جوية مكتملة الأركان، تؤكد مساعي ميليشيات الحوثي الإرهابية لتعطيل عمل المنظمات الدولية في اليمن، واستخفافها بأرواح المدنيين الأبرياء، وانتهاجها سياسة إفقار وتجويع ممنهج لليمنيين، دون اكتراث بالأزمة الإنسانية الأكثر تعقيدا في العالم جراء الحرب التي أشعلتها، واستمرارها في التحرك كأداة قذرة لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية».

على صعيد آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا جاهزين للإطلاق واستهداف جنوب البحر الأحمر، وقالت في بيان على منصة أكس أمسن أن الضربات نفذت بعد أن حددت القوات الأمريكية موقع الصاروخين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

واعتبرت أن هذين الصاروخين كانا يمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، فقصفتهما «دفاعا عن النفس»، وفق ما جاء في بيانها.

وشددت على أن تلك الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية على السواء، في إشارة إلى الضربات التي تستهدف مواقع الحوثيين ومخازن أسلحتهم وصواريخهم.

ويأتي الاستهداف الجديد بعد ضربات أمريكية بريطانية مشتركة شاركت فيها أيضا عشرات الدول الأخرى، فجر الثلاثاء الماضي، وطالت 8 مواقع حوثية.

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