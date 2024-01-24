رئيس أركان إسرائيل: التحقيق في وقت الحرب سيصرف انتباه القادة عن تحقيق أهدافها

ياسر رشاد - القاهرة - خاطب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مراقب الدولة متنياهو إنغلمان، وحذره من أن طلبه بالتحقيق في مجالات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد يضر بعمل الجيش خلال الحرب في غزة.

وحسب سبوتنيك، ذكر هاليفي في خطابه لإنغلمان، مساء اليوم الأربعاء، أن "التحقيق بشكله المخطط له، سيصرف انتباه القادة عن القتال، وسيضر بقدرة التحقيق العملياتي ونوعيته، ولن يسمح باستخلاص الدروس لتحقيق أهداف الحرب، وليست هناك سابقة لإجراء مراجعة بالشكل الذي حددتموه خلال الحرب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقبل أسبوعين، كشفت الصحيفة ذاتها أن "المراقب إنغلمان اتصل برئيس الأركان هاليفي، في خضم الحرب، وطلب منه الوصول الفوري إلى المواد العسكرية وقواعد البيانات التي تتصل بعشرات القضايا، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالحرب".

وقالت الصحيفة: "من الطلب الذي توجه به المراقب لرئيس الأركان، تبين أن إنغلمان قرر عدم انتظار لجنة التحقيق الحكومية، ولا نهاية الحرب، والدخول أثناء القتال إلى مجالات تسبب اضطرابًا شعبيًا وسياسيًا".

وأضافت: "رغم أن مراقب الدولة ادعى أنه لن يجري مقابلة مع أي مسؤول كبير فيما يتعلق بالقتال طالما أنه مستمر، إلا أن الوثائق والمراسلات التفصيلية التي طلب الحصول عليها الآن من الأجهزة الأمنية تضع عبئا على رؤساء الأجهزة، الذين يرون أنفسهم مجبرين بالفعل على تنظيم المعلومات التي تتطلب وقتًا ثمينًا".

وفي رده على طلب إنغلمان، أشار رئيس الأركان الإسرائيلي هاليفي، إلى أن "الجيش الإسرائيلي في خضم حرب صعبة وغير مسبوقة متعددة الجبهات".

وأضاف هاليفي: "سيتم تحديد تطور الحرب في الأشهر المقبلة، ومن أجل تحقيق أهداف الحرب في مختلف الساحات والحفاظ على حياة المقاتلين، سيقوم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيقات عملياتية شاملة كما هو مطلوب، مع التركيز على دروس الدفاع عن البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة وعلى الأحداث التي لها تأثير مباشر على ساحة المعركة".

ومضى هاليفي، بالقول: "لقد أوضح مكتبكم أنه يعتزم فتح عملية تحقيق على الفور تتعامل مع قائمة طويلة من القضايا واسعة النطاق".