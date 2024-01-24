إبراهيم عيسى: مبارك لم يصدر قرارا بإطلاق النار على المتظاهرين في ميدان التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن إصدار الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قرار بالتعامل بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في الميدان لم يحدث، قائلًا: "بالقطع لا.. شوفت خرطوش بس مشوفتش قتلى في الميدان.. لم أشاهد بعيني إطلاق رصاص حي على المتظاهرين يومي 25 و28 يناير 2011.. ولم يشاهد دماء في ميدان التحرير".

وأضاف عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيشهد في كتب التاريخ بأنه متأكد تمامًا بأنه لم يصدر هذا القرار على الإطلاق وهذه شهادته ككاتب، متابعًا: "لو كان في أمر إطلاق رصاص كان الضحايا هيبقى بالآلاف.. بالمنطق والعقل".

وتابع:"ليس مطلوبا مني أن أشهد كي أرضي أحد أو أشهد شهادة زور كي أحصل على تصفيق من أحد"، موضحًا أن أحداث يناير عام 2011 صنفت كـ"ثورة" بنص الدستور".

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