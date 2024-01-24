شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولى: مزاعم إسرائيل بدون جدوى والعالم يدرك أبعاد الدور المصرى وأهميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن مزاعم إسرائيل عن وجود عمليات تهريب لأسلحة ومتفجرات وذخائر لغزة من الأراضي المصرية هى استمرار للتدليس والأكاذيب الممنهجة من جيش الاحتلال، والتى تعبر عن التخبط والترنح والهزائم المتلاحقة التي أصابت الكيان الصهيوني.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أن دولة الاحتلال أصبحت مهزومة عسكريا واستراتيجيا وإعلاميا لذلك هذا المهزوم دائما ما يبحث عن أي شماعات، فهو تارة يقول إن مصر هي التي تهرب السلاح عبر فلادلفيا وتارة يدعي أنها تمنع المساعدات عن الفلسطينيين، فهو لا يقف على رأي أو أرض واحدة وإنما يقول الشئ ونقيضه نتيجة تخبطه وتورطه في إخفاقات استراتيجية كبيرة.

وشدد أن العالم كله أصبح يثق في مصر ويعرف مدى الأدوار التي تقوم بها الدولة المصرية على كافة المستويات والصعود لصالح القضية الفلسطينية ولا مجال للتشكيك فيها.