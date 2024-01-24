شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل مهنئا بعيد الشرطة: يوم الفداء والتضحية والوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، التهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق ولجميع رجال الشرطة بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، مؤكدا أن عيد الشرطة هو عيدا للفداء والتضحية والوطنية، معربا عن اعتزازه كونه كان ومازال منتميا لهذا الجهاز الوطنى، الذى يبذل رجاله كافة جهودهم للحفاظ على أمن واستقرار الجبهة الداخلية المصرية ضد كل من تسول له نفسه القيام بأى أفعال من شأنها تكدير السلم الأمني والاجتماعى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التاريخ المصرى يقف مفتخرا بما قدمه رجال الشرطة من تضحيات طوال تاريخهم والتي عبرت عنها ملحمتهم البطولية في موقعة الإسماعيلية 1952 التي ترويها الأجيال وراء الأجيال، وستظل راسخةً في ذاكرة الوطن، عندما تجلت فيه بطولة ووطنية رجال الشرطة المصرية، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن كرامة وعزة مصر، حيث رفض أبطال الشرطة المصرية تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للمحتل الإنجليزى الغاشم، ودافعوا عن الكرامة الوطنية، رغم قلة الإمكانيات ونفاد السلاح، حتى استشهد منهم 50 بطلا وأصيب 80 رجلا، وكانت بسالتهم مضرب الأمثال لدرجة قيام القائد الإنجليزي بتقديم التحية لهم خلال خروجهم مرفوعو الرأس.

ووجه النائب أحمد إسماعيل، التحية لشهداء الشرطة الأبرار الذين قدموا حياتهم من أجل استقرار وطنهم وأمنه واستقراره، لم يهابوا الموت ولم يخشوا سوى الله، في سبيل بذل أرواحهم الطاهرة لتظل مصر آمنة مستقرة، رغم المؤامرات التي تحاك ضدها من قبل جماعات الشر، والإرهابيين والمخربين، مشيرا إلى أن بطولات رجال الشرطة ظلت دائما فخرا ونقطة مضيئة في تاريخ مصر، وأن جهودهم وبسالتهم مع اشقائهم من رجال الجيش كانت حائط الصد القوى والمنيع ضد كل المؤامرات التي كانت تدبر ضد مصر وكانوا دائما في مقدمة الصفوف التي تدافع وتحافظ على استقرار الوطن ومقدراته ومكتسباته.