شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحزب المؤتمر مهنئا رجال الشرطة بعيدهم: لن ننسى تضحياتكم العظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الشرطة المصرية كانت وستظل بجانب رجال القوات المسلحة البواسل صمام الأمان للدولة المصرية بل والمنطقة بالكامل، وتضحياتهم لن ولم ينساها التاريخ، فقد سطروا بطولاتهم بحروف من نور فى صفحات التاريخ المصرى.

وهنأ النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، وكذلك الذكرى الثالثة عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير، قائلا:" رجال الشرطة سطروا بطولات عظيمة عبر التاريخ وكان لهم الفضل فى حماية مقدرات ومؤسسات الدولة المصرية وضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وعودة الأمن والأمان للدولة المصرية مرة أخرى.

وأكد السعيد غنيم، أن مصر قادرة دائما بفضل جيشها وشرطتها على حفظ الأمن والأمان فى المنطقة بالكامل، خاصة وأن الجميع يعلن أن مصر هى صمام الآمان للمنطقة بالكامل، متابعا:" رجال الشرطة البواسل لديهم عقيدة راسخة داخل قلوب وعقول كل أبطال الشرطة بأن الدفاع والحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية هو واجب وطني مقدس ولا يمكن التخلى عنه لأى سبب من الأسباب، ولذلك كانوا ولا يزالون، وسوف يظلون أبطالاً فى خوضهم أنبل وأشرف معركة ضد قوى الشر والظلام والإرهاب وواجهوا بكل بسالة خلال السنوات الماضية موجات من المؤامرة الإرهابية والمأجورين ضد البلد.