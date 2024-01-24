شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "حقوق إنسان النواب": كلمة الرئيس السيسى حملت رسائل مكاشفة ودعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72، حملت رسائل هامة للشعب المصري ما بين رسائل طمأنة بشأن جهود الدولة لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما بين رسائل مصارحة وشفافية بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها الدولة في ظل هذه الأوضاع والتوترات التي تشهدها المنطقة.

وقال "البنا"، إن دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني خاصة بالاقتصاد يعكس حرصه الدائم على الاستماع لكل الآراء ووجهات النظر والخبراء والمتخصصين للوقوف على رؤى وحلول واقعية للمشكلات والأزمات الاقتصادية، وتعكس شعوره بهموم المواطن المصري والحرص على تخفيف الأعباء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت وقوي في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تناوله الرئيس في كلمته وتأكيده على أن معبر رفح لم يغلق على الإطلاق ومفتوح ويتم إدخال المساعدات للأشقاء في غزة.

ووجه البنا التهنئة للشرطة المصرية الباسلة بعيد الشرطة الـ72، مؤكدا أن رجال وأفراد الشرطة المصرية البواسل قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم على مدار سنوات طويلة وحتى الآن من أجل الوطن، ويستحقون كل التحية والتقدير والتكريم.