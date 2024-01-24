شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر موجها التهنئة للشرطة: أبطال تفخر بهم مصر والمصريون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر استاذ العلوم السياسيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات وزارة الداخلية " جنود وضباط بمناسبة الذكرى الـ " 72 للعيد الشرطة تقديرا لتضحيتهم الغالية في 25 يناير عام 1952 في تجسيد حقيقي لتضحيات وبسالة ابطال الشرطة المصرية في الدفاع عن الوطن و صناعة مجد تتباهي به الأجيال نستلهم منه معاني النضال والوفاء والاخلاص لتراب الوطن وسيبقي هذا الحدث التاريخي خير دليل علي تضحيات رجال قاوموا الاستعمار ورفضوا الاستسلام وقدموا نموذج مشرف من العزة والكرامة والشموخ الذي يمثل هيبة للوطن لذا استحق هذا اليوم ان يكون عيداً لابطال تفخر بهم مصر والمصريين .

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن مشاركة الرئيس السيسى في الاحتفال بعيد الشرطة وتكريم الضباط لهو أبرز دليل على اهتمام القيادة السياسية بالدور الذي تؤديه الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في حفظ الأمن و استتبابه فضلا عن التقدير لحجم التضحيات الذي يقدمه أبناء جهاز الشرطة متمثلا في عدد الشهداء والمصابين منهم لافتا إلى أن الشرطة المصرية تقدم دورا وطنيا للحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية، وقضت علي مؤامرات إسقاط الدولة المصرية ومحاولات إدخالها في نفق فوضى عارمة كي تسقط في ذلك المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة .

وتابع فرحات: الاحتفال هذا العام بعيد الشرطة يأتي في ظل تقدم ملحوظ وبالغ لكافة أجهزة وزارة الداخلية و كافة الخدمات الأمنية التي تقدم للمواطنين في كافة القطاعات مثل قطاع الأحوال المدنية وقطاعات المرور و الجوزات فضلا عن تطوير قطاع السجون وتغيير مسماه إلى قطاع الحماية المجتمعية وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل إيمانا من وزراة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني.