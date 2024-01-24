شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: دعوة الرئيس السيسى بعمل حوار وطنى اقتصادى تعكس متابعته لما يدور فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة ال ٧٢، موضحة أنها بعثت برسائل طمأنة للمصريبن والفلسطينيين معا حول أوضاع المعيشة والأزمة الاقتصادية وموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

وأكدت" مديح" فى تصريحات لها منذ قليل، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يكون أكثر عمقا وشمولية، يعكس دراية الرئيس ومتابعته لما يدور فى الشارع المصري بشأن الاقتصاد وارتفاع الأسعار، موضحة أن الأزمات العالمية سببت ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار .

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، فضلا عن عدم تخلى الدولة المصرية عن دعم الأشقاء فى غزة بأي شكلا من الأشكال، مشيرة الي كلمتة سيادته : سنواصل دعما ووقوفنا بجانب الأشقاء فى غزة "

ووجهت جيهان مديح الشكر والتحية والتهنئة لرجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل ، اللذين قدموا الغالي والنفيس لخدمة وطننا والحفاظ على استقراره.