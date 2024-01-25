لجنة عربية برئاسة الكويت تبحث إجراءات وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

عقدت اللجنة العربية المؤقتة مفتوحة العضوية لوضع إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني اجتماعها الأول، اليوم، على مستوى المندوبين الدائمين لعدد من الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتصدر تقريرها على الدول الأعضاء خلال أسبوع.

وترأس أعمال اجتماع اللجنة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، ومندوب فلسطين الدائم بالجامعة السفير مهند العكلوك، وعدد من مندوبي الدول الأعضاء.

وقال السفير العكلوك، في تصريح له: "إن عقد اجتماع اللجنة يأتي بناء على القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد في دورته غير العادية الاثنين الماضي، بناء على طلب بلاده بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن مهام اللجنة، هو تحضير قائمة بالإجراءات الاقتصادية والقانونية والسياسية والدبلوماسية التي يمكن للدول العربية أن تتخذها لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين فوراً، بالإضافة إلى منع التهجير القسري للشعب الفلسطيني ومنع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الجامعة العربية بدولها الأعضاء، أمام تحدٍ من نوع مختلف، وهو أن نتجاوز موضوع الإدانات والمطالبات والمناشدات إلى موضوع الفعل، وما الذي يمكن أن تفعله الدول الأعضاء غير إصدار قرار وبيان وموقف شفهي.