رويترز نقلا عن مصادر مطلعة: السفير الأميركي لدى بغداد سلم وزير الخارجية العراقي رسالة متعلقة بعملية إنهاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن السفير الأميركي لدى بغداد سلم وزير الخارجية العراقي رسالة متعلقة بعملية إنهاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وإقامة علاقات ثنائية.

وذكرت المصادر أن العملية قد تستغرق عدة أشهر إلى سنوات وانسحاب القوات الأميركية ليس وشيكا.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أفادت بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل مساء اليوم الأربعاء السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانوسكي، حيث تسلم منها رسالة مهمة من الحكومة الأميركية إلى الحكومة العراقية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه سيتم دراسة هذة المذكرة من قبل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريباً.