إغلاق محال تجارية واعتقال عمال فلسطينيين ومشغليهم في النقب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال عامل فلسطيني داخل مخبز في مدينة بئر السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بادعاء أنه "يمكث ويعمل في المكان بدون تصريح". كما اعتقلت 9 عمال فلسطينيين في رهط.

ووفقا لادعاء الشرطة، فإنه "تم ضبط 9 عمال فلسطينيين بدون تصاريح تم تشغيلهم في 4 مصالح تجارية في رهط: مخبز، صالون حلاقة، مقهى ومطعم".

وأضافت الشرطة أنه "تم تقديم لوائح اتهام ضد العمال المذكورين، فيما تم فتح ملف إجراءات جنائية ضد المشغّلين، وقد وقع قائد لواء الجنوب في الشرطة على أوامر إغلاق لكل المصالح التجارية التي تم ضبط العمال المذكورين فيها لمدة 30 يوما".