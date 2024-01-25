رئيس الأركان البريطاني: علينا تدريب "جيش من المواطنين" لتعزيز القدرات امام روسيا

دعا رئيس الأركان البريطاني باتريك ساندرز "لتدريب وتجهيز جيش من المواطنين" لمواجهة مخاطر النزاعات، مستشهداً على سبيل المثال بالإجراءات المتخذة من بعض الدول الاوروبية لتعزيز قدراتها أمام "التهديد الروسي".

واوضح الجنرال الذي ينتقد منذ فترة طويلة خفض عديد القوات البريطانية، في خطاب ألقاه في لندن: "علينا أن نكون قادرين على القتال والانتصار بمصداقية في الحروب البرية"، وليس فقط في الجو والبحر. وأكد "نحن بحاجة إلى جيش منظم أكبر بسرعة"، مشيراً إلى ضرورة "إعداد وتجهيز جيش المواطنين" إلى جانب القوات المحترفة.

واعتبر أنه "من الضروري وليس المرغوب فيه فقط اتخاذ تدابير تمهيدية لوضع مجتمعاتنا على أهبة الاستعداد للحرب إذا لزم الأمر". وشدد على أنه "يجب تعبئة الأمة بأكملها لتحقيق هذه الغاية". وتابع "تثبت أوكرانيا أن الجيوش النظامية تبدأ الحروب وجيوش المواطنين تحقق الانتصارات فيها".

وتأتي هذه التصريحات مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للحرب في أوكرانيا، الأمر الذي دفع الدول الأوروبية إلى التشكيك في مدى جهوزيتها لنزاع محتمل واسع النطاق.