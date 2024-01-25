اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أنّ القصف، الذي استهدف ملجأ تابعًا للوكالة، في خان يونس، في جنوب قطاع غزة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد الحرب.
واوضح فيليب لازاريني، في منشور، على منصة إكس: "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر لازاريني: قصف ملجأ للأمم المتحدة انتهاك صارخ لقواعد الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.