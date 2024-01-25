لازاريني: قصف ملجأ للأمم المتحدة انتهاك صارخ لقواعد الحرب

اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أنّ القصف، الذي استهدف ملجأ تابعًا للوكالة، في خان يونس، في جنوب قطاع غزة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد الحرب.

واوضح فيليب لازاريني، في منشور، على منصة إكس: "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب".