حصلت سرقة في كنيسة مار افرام في كفردبيان، بعد أن تمّ خلع وتكسير صندوق الكنيسة. وحضرت الادلة الجنائية لأخذ البصمات وفُتِح تحقيق بالحادثة.

كانت هذه تفاصيل خبر سرقة في كنيسة مار افرام في كفردبيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.