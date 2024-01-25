استضافت مجموعة "غاردينيا غران دور" الإقتصادية مؤتمر سلامة الغذاء الأول في قاعة اختمار – زحلة الذي جرى بالتعاون بين تجمع الصناعيين في البقاع والجمعية اللبنانية لعلماء وتقنيي الغذاء بحضور اصحاب الاختصاص من الشركات والمؤسسات المشاركة. واختتم المؤتمر بتوقيع مذكرة تفاهم بين تجمع الصناعيين في البقاع بشخص رئيسه نقولا ابو فيصل وشركة "ميفوزا" بشخص رئيسها عاطف ادريس.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع مذكرة تفاهم بين تجمع الصناعيين في البقاع وشركة "ميفوزا" في زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.