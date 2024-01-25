وزيرة الدفاع الهولندية تصل إلى معبر رفح البري

الشارقة - اميمة ياسر -

وصلت كايسا أولو نجرن، وزيرة الدفاع الهولندية إلى مطار العريش، وفقًا لما أفاد به، مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح.

وقال "عبد الفتاح" في رسالة على الهواء، إن وزيرة الدفاع الهولندية تفقدت المساعدات التي تصل إلى مطار العريش، قبل توجهها إلى معبر رفح البري.

وأكد على استمرار وصول المساعدات الدولية إلى مطار العريش الدولي، مشيرًا إلى أن مصر تتخذ كل الإجراءات لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة بسرعة.

وفي وقت سابق، تفقدت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، المساعدات المقدمة لغزة ومعبر رفح الدولي، ورافقها السفير الهولندي بالقاهرة بيتر موليما.

واستمعت وزيرة الخارجية الهولندية، لشرح مفصل من أعضاء الهلال الأحمر المصري فيما يتعلق باستقبال المساعدات الإغاثية المقدمة من الدول المختلفة لمساعدة غزة، وكيفية تخزينها لحين وصول المساعدات ونقلها إلى معبر رفح البري، حتى تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.