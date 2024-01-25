فورين بوليسي: واشنطن تخطط لسحب قواتها بالكامل من سوريا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة تخطط للانسحاب من سوريا، حيث تعيد الإدارة الأمريكية النظر في أولوياتها العسكرية في المنطقة، بحسب وكالات.

وأوردت الصحيفة، أنه منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، "بلغت التوترات والأعمال العدائية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ذروتها".

وأضافت أن "مع ظهور مثل هذه الأزمة الإقليمية المعقدة، ليس مفاجئًا أن تعيد إدارة بايدن النظر في أولوياتها العسكرية في المنطقة"، مشيرةً إلى أنه "مع ذلك، يجب أن يكون هناك قلق كبير من أن هذا، قد ينطوي على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من سوريا".

وبينما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالمغادرة، قالت أربعة مصادر داخل وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، إنّ البيت الأبيض لم يعد مهتمًا بمواصلة المهمة التي يرى أنها "غير ضرورية"، وفق "فورين بوليسي".

وبحسب ما تابعت، تجري الآن مناقشات داخلية نشطة لتحديد كيف ومتى يمكن أن يتم الانسحاب.

كذلك، أشارت الصحيفة إلى أنّ "البعض داخل الحكومة الأمريكية يقترح حاليًا ترتيبًا تعاونيًا بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري لمواجهة تنظيم داعش، كمسارٍ واضح نحو الانسحاب الأمريكي".

ويأتي ذلك بعدما تعرّضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، إلى أكثر من 130 هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة من قبل فصائل عراقية خلال الأشهر الماضية، إسنادًا للمقاومة في غزة، بينها هجوم صاروخي تعرّضت له السفارة الأمريكية في الثامن من ديسمبر الفائت.

وأفضت ضربات المقاومة إلى انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة "هيموس" العسكرية في مدينة القامشلي السورية، التي تُعَدّ من القواعد الحيوية بالنسبة إلى القوات الأمريكية، وهو ما يفتح الباب أمام انسحابات متتالية في حال استمر العمل الميداني العراقي المقاوم.