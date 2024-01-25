الجيش الأميركي يعلن تدمير صاروخين حوثيين

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلن الجيش الأميركي أنّه دمّر، أمس في اليمن، صاروخين مضادّين للسفن حوثيّين كانا يشكّلان تهديداً وشيكاً للملاحة البحرية في المنطقة.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم»، في بيان، إنّها «شنّت ضربات ضدّ صاروخين حوثيّين مضادّين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر ومعدّين للإطلاق».

وأضاف البيان أنّ «القوات الأميركية رصدت الصاروخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وخلصت إلى أنّهما يمثّلان تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة».

وتابعت «سنتكوم» في بيانها قائلة: «إنّه تبعاً لذلك استهدفت القوات الأميركية الصواريخ ودمّرتها دفاعاً عن النفس».

وشدّد البيان على أنّ تدمير هذين الصاروخين «يحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».

وكانت القوات الأميركية والبريطانية أطلقت جولة أولى من الضربات ضدّ جماعة الحوثي في وقت سابق من الشهر الحالي، وأعقب ذلك مزيد من الضربات المشتركة ليل الاثنين- الثلاثاء الماضيين.

وأمس الأول، قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، إن الولايات المتحدة دمرت أكثر من 25 موقعاً لإطلاق الصواريخ تابعاً لجماعة الحوثي، وأكثر من 20 صاروخاً في اليمن منذ أن بدأت ضرباتها في البلاد هذا الشهر.

وتشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية أحادية الجانب، تستهدف فيها صواريخ تقول إنها تشكل خطراً داهماً للسفن المدنية والعسكرية.