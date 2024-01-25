واشنطن بوست: آلاف العمال الهنود في الطريق إلى إسرائيل بسبب نقص العمالة اثر حرب غزة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية بان إسرائيل تتطلع إلى معالجة النقص الكبير في العمالة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة، من خلال استقدام عشرات الآلاف من العمال الهنود، في وقت يُحرم فيه الفلسطينيون من المرور إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أنه في حين أن إسرائيل خاضت بالفعل مناقشات مع الهند حول توظيف هنود قبل عملية طوفان الأقصى والحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، وجهت القيود الجديدة الصارمة المفروضة على العمال الفلسطينيين ضربة للاقتصاد الإسرائيلي. حتى إن كثيراً من العمال الأجانب، وأبرزهم الآلاف من العمال التايلنديين، عادوا إلى بلادهم بسبب الصراع.

وذكرت السلطات الإسرائيلية إنها تأمل أن يصل إلى البلاد ما بين 10 آلاف و20 ألف من العمال الهنود خلال الأشهر القادمة. وربما يعادل هذا العدد إجمالي عدد العمال الأجانب الذين دخلوا إسرائيل عبر اتفاقيات ثنائية وُقعت في عام 2021، حسبما يقول مركز الهجرة الدولية والدمج في إسرائيل "CIMI".

واوضح شاي بوزنر، نائب مدير جمعية بناة إسرائيل: "سوف تكون الهند واحدة من أكبر موردي عمال البناء بإسرائيل في السنوات القادمة، إن لم تصبح أكبرهم على الإطلاق". وأضاف أنه جرى بالفعل التأكد من قدوم 5 آلاف عامل من مدينتي نيودلهي وتشيناي.

كما قال بوزنر إن الجمعية لجأت إلى العمال الهنود بسبب قرار منع السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل منذ بداية الحرب. إذ إن نحو ثلث العمال بقطاع البناء والتشييد في إسرائيل فلسطينيون، لكن تصاريح العمل أُلغيت بالنسبة للفلسطينيين القادمين من غزة والضفة الغربية المحتلة بعد اندلاع القتال. وقال: "في الوقت الحالي، نبحث عن أية طريقة لسد هذه الفجوة. إننا تحت وطأة ضغط كبير".

يعكس توجُّه إسرائيل نحو العمال الهنود جانباً من العلاقات الدافئة بينها وبين الهند في السنوات الأخيرة. فقد أبدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، علناً تقبُّله إسرائيل وتأييدها.

حتى قبل الحرب على غزة، وقعت الدولتان اتفاقية في أيار سوف ترسل بموجبها الهند 42 ألف هندي من عمال البناء وعمال التمريض إلى إسرائيل، وذلك وفقاً لتعليقات من وزير الخارجية السابق إيلي كوهين في الكنيست.

فيما تعرض إعلانات التوظيف المنتشرة في الهند تراوُح الرواتب بين 1400 دولار و1700 دولار. ويعيش الآن نحو 17 ألف عامل هندي في إسرائيل، وغالبيتهم يعملون في التمريض، وذلك وفقاً لما تفيد به وسائل الإعلام الهندية المحلية والمسؤولون الإسرائيليون.

وأنكر المسؤولون الإسرائيليون أن تكون الخطوة مصممة صراحةً لاستبدال العمال الفلسطينيين، بل للاعتراف بأن هناك ضغوطاً جديدة. قال مسؤول حكومي إسرائيلي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المفاوضات الجارية: "الموقف الحالي له متطلباته. بالتأكيد، ثمة شعور بمزيد من الإلحاح".