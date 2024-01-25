الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة

حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر تسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ذلك.

واوضحت الوزارة في بيان إنها تحذر من “مخاطر ما أورده الإعلام العبري بشأن دراسة جيش الاحتلال لتسليح ما تسمى فرق الاستنفار الأمني في مستوطنات الضفة الغربية بصواريخ مضادة للمدرعات بحجج وذرائع واهية”.

واعتبرت أن هذه الخطوة من شأنها “صب الزيت على النار وتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وإدخالها في دوامه من العنف لا تنتهي”. واتهمت إسرائيل بأنها تريد “نسخ الدمار والابادة والتهجير الحاصل في قطاع غزة وتطبيقه في الضفة الغربية المحتلة”.

كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية “هذه الفكرة الجنونية امتدادا لتوجيهات الوزير الفاشي إيتمار بن غفير وممارساته العنصرية في تسليح ميلشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية”.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي “متابعة قضية تسليح ميلشيات المستوطنين واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار الحكومة الاسرائيلية على تفكيكها وسحب اسلحتها ورفع الحماية عنها”.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الجيش الإسرائيلي “يدرس تسليح” قوات الاحتياط بمستوطنات في الضفة الغربية، بصواريخ مضادة للدبابات.