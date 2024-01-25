لصد هجوم روسي على أراضي الحلفاء .. بلجيكا تستقبل 90 ألف جندي وسفينة الإنزال الأمريكية جنستون هيل

الشارقة - اميمة ياسر - أرسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) أول سفينة له للمشاركة في أكبر مناورات يقوم بها منذ عقود.

ووفقا لمقر القوات المتحالفة في أوروبا، غادرت سفينة الإنزال الأمريكية "جنستون هيل" ميناءها في نورفولك في ولاية فيرجينيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، لبدء رحلتها إلى أوروبا في أعقاب سلسلة من العمليات.

كما ستبحر فرقاطة كندية قريبا من هاليفاكس في طريقها إلى أوروبا.

ويشارك نحو 90 ألف جندي في المناورة التي تعد الأكبر وتحمل اسم "المدافع الصامد" في نهاية مايو.

ووفقا لمقر القيادة في مدينة مونس البلجيكية، سيبدأ أول تدريب كبير في 11 فبراير المقبل.

وأوضح قائد قوات حلف الناتو كريستوفر كافولي، اليوم الأربعاء، أن "التحالف سيؤكد قدرته على تعزيز منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي من خلال تحركات للقوات عبر الأطلسي انطلاقا من أمريكا الشمالية".

ووفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن سيناريو المناورات واسعة النطاق هو هجوم روسي على أراضي الحلفاء، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره لتفعيل البند الخامس من معاهدة الناتو التي تنص على تعهد بالدفاع الجماعي حال تعرض أي عضو في الحلف لهجوم.

وجرى تنظيم أكبر تدريبات للناتو ما بعد الحرب الباردة في 2018، وتركزت تلك التدريبات على النرويج وشارك فيها نحو 51 ألف جندي.