أوكرانيا تقصف دونيتسك بـ87 مقذوفًا خلال يوم

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 25 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 87 مقذوفا من عيارات مختلفة، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 25 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. أطلق العدو 87 مقذوفا من عيارات مختلفة".

وبحسب المكتب التمثيلي، تم تسجيل 7 عمليات قصف على محور دونيتسك، و17 عملية أخرى على محور غورلوفكا وواحدة على محور ياسينوفاتايا، والمعلومات الواردة تشير إلى مقتل مدني واحد.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.

وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.