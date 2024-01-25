وزير المالية الإسرائيلي: قطر دولة تدعم الإرهاب وهي الراعية لحركة "حماس"

اشار وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الى إن "قطر دولة تدعم الإرهاب وتمول الإرهاب، وإنها الراعية لحركة حماس وتتحمل مسؤولية كبيرة في المجزرة التي نفذتها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين".

ورأى في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردا على بيان للمتحدث باسم الخارجية القطرية، استنكر فيه بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن الوساطة القطرية، إن "علاقة الغرب معها (قطر) منافقة ومبنية على مصالح اقتصادية غير مقبولة. يمكن ويجب على الغرب أن يمارس ضغوطًا قوية عليها ويعمل على إطلاق المحتجزين فورًا"، معتبرا أن "شيء واحد واضح وهو أن قطر لن يكون لها دور في اليوم التالي بعد الحرب في غزة".

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، استنكر ماجد محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، بشدة التصريحات المنسوبة لنتانياهو، بشأن الوساطة القطرية بين إسرائيل و"حماس".