أشار الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعليقًا على اتّهام روسيا لأوكرانيا بإسقاط طائرة عسكريّة تابعة لها في منطقة حدوديّة بين البلدين، إلى أنّ "من الواضح أنّ الرّوس يتلاعبون بحياة السّجناء الأوكرانيّين ومشاعر أهاليهم وعواطف مجتمعنا".
ولفت في خطابه اليومي، إلى أنّه كان "يومًا صعبًا للغاية"، من دون أن يؤكد أو ينفي مزاعم روسيا، مؤكّدًا أنّه "يجب إثبات كلّ الحقائق قدر الإمكان، على اعتبار أنّ إسقاط الطّائرة تمّ على الأراضي الرّوسيّة الواقعة خارج سيطرتنا". ودعا إلى إجراء تحقيق دولي في أسباب سقوط الطائرة.
وكانت قد أعلنت روسيا مقتل 74 شخصًا -65 منهم أسرى حرب أوكرانيّون- عندما أُسقطت طائرة نقل عسكريّة في منطقة بيلغورود قرب الحدود مع أوكرانيا، في وقت سابق الأربعاء. وبعد تحطّم الطّائرة، اتّهمت روسيا أوكرانيا على الفور بالمسؤوليّة، ووصفت ما جرى بأنّه "عمل إرهابي".
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي دعا إلى إجراء تحقيق دولي في سقوط الطائرة العسكرية الروسية في بيلغورود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.