زيلينسكي دعا إلى إجراء تحقيق دولي في سقوط الطائرة العسكرية الروسية في بيلغورود

أشار الرّئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، تعليقًا على اتّهام ​روسيا​ ل​أوكرانيا​ بإسقاط طائرة عسكريّة تابعة لها في منطقة حدوديّة بين البلدين، إلى أنّ "من الواضح أنّ الرّوس يتلاعبون بحياة السّجناء الأوكرانيّين ومشاعر أهاليهم وعواطف مجتمعنا".

ولفت في خطابه اليومي، إلى أنّه كان "يومًا صعبًا للغاية"، من دون أن يؤكد أو ينفي مزاعم روسيا، مؤكّدًا أنّه "يجب إثبات كلّ الحقائق قدر الإمكان، على اعتبار أنّ إسقاط الطّائرة تمّ على الأراضي الرّوسيّة الواقعة خارج سيطرتنا". ودعا إلى إجراء تحقيق دولي في أسباب سقوط الطائرة.

وكانت قد أعلنت روسيا مقتل 74 شخصًا -65 منهم أسرى حرب أوكرانيّون- عندما أُسقطت طائرة نقل عسكريّة في منطقة ​بيلغورود​ قرب الحدود مع أوكرانيا، في وقت سابق الأربعاء. وبعد تحطّم الطّائرة، اتّهمت روسيا أوكرانيا على الفور بالمسؤوليّة، ووصفت ما جرى بأنّه "عمل إرهابي".