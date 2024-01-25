توقيع 10 اتفاقيات بين تركيا وإيران بمجالات مختلفة في أنقرة بحضور أردوغان ورئيسي

وقّعت ​تركيا​ و​إيران​، عقب الاجتماع الثّامن لمجلس التّعاون التّركي- الإيراني رفيع المستوى، على 10 اتفاقيّات بين البلدين، بحضور الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، ونظيره الإيراني ​إبراهيم رئيسي​؛ في العاصمة التّركيّة ​أنقرة​.

والاتفاقيّات الموقّع عليها، هي:

- اتفاقيّة التّشغيل بين شركة نقل الكهرباء التّركيّة، وشركة إدارة الشّبكة الإيرانيّة.

- مذكّرة تفاهم حول التّعاون في مجال المناطق الحرّة، بين وزارة التّجارة في تركيا والمجلس الأعلى للتّجارة الحرّة والمناطق الصّناعيّة والاقتصاديّة الخاصّة في إيران.

- مذكّرة تفاهم حول التّعاون في مجال الإعلام والاتصال، بين مديريّة الاتصالات الرّئاسيّة في تركيا ووزارة الثّقافة والإرشاد الإسلامي في الرّئاسة الإيرانيّة.

- اتفاقيّة إطاريّة بشأن النّقل بالسكك الحديديّة، بين وزارة النّقل والبنية التّحتيّة في تركيا ووزارة الطّرق والتّمدّن في إيران.

- مذكّرة تفاهم حول التّعاون العلمي والصّناعي والتّكنولوجي، بين وزارة الصّناعة والتّكنولوجيا في تركيا ومكتب نائب الرّئاسة الإيرانيّة المسؤول عن العلوم والتّكنولوجيا.

- إعلان نوايا التّعاون بين وزارة الثّقافة والسّياحة في تركيا، ووزارة الثّقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، بشأن عام الثّقافة المتبادلة 2025.

- مذكّرة تفاهم بين أكاديميّة الشّرطة في تركيا، وجامعة أمين للشّرطة في إيران.

- مذكّرة تفاهم بين ​الحكومة التركية​ و​الحكومة الإيرانية​، بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة الوطنيّة.

- مذكرة تفاهم بين الحكومتَين التّركيّة والإيرانيّة، بشأن تعيين ضبّاط أمن الطيران المسلّح.

- مذكّرة تفاهم حول التّعاون في قطاع الطاقة، بين وزارة الطّاقة والموارد الطّبيعيّة التّركيّة ووزارة النّفط في إيران.

وكان قد التقى أردوغان أمس، بنظيره الإيراني الّذي يجري زيارةً رسميّةً إلى تركيا، في المجمع الرّئاسي في أنقرة.