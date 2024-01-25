"الجريدة": منع روحاني من الترشح لعضوية مجلس الخبراء مؤشر لاحتدام الصراع حول خلافة خامنئي

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية أنه "في خطوة قد تكون مؤشراً إلى احتدام الصراع المستتر حول خلافة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي (84 عاماً)، مُنع الرئيس المعتدل السابق حسن روحاني من الترشح لعضوية "مجلس الخبراء" في الانتخابات المقررة في شهر اذار المقبل. وأفاد مصدر مقرب من روحاني، "الجريدة"، بأن الرئيس السابق حاول دون جدوى إجراء اتصال بخامنئي، بعد تسرب خبر استبعاده قبل ساعات من إعلانه رسمياً".

وعلمت "الجريدة" أن "اللجنة العليا لجبهة الإصلاحات الإيرانية عقدت اجتماعاً، الأسبوع الماضي، عكس انقساماً واسعاً حول إعلان مقاطعة الانتخابات المقبلة، بين تيار أغلبية يعتبر أن المشاركة في الاقتراع مع استبعاد المرشحين الإصلاحيين من الترشح تعني فقط إضفاء الشرعية على الانتخابات مجاناً، وبين تيار أقلية يعتبر المقاطعة استسلاماً للأصوليين، ودفعاً باتجاه تصادم أهلي سيكون حتمياً في حال تعذر التغيير عبر صناديق الاقتراع".

وحسب المصدر، فإن إحصاءات الإصلاحيين تؤكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات هذا العام لن تزيد على 25 في المئة حتى لو شارك الإصلاحيون فيها بسبب النقمة الشعبية، وإنه في حال عدم مشاركة الإصلاحيين ستنخفض النسبة إلى ما دون الـ 20 ما يعني ضربة كبيرة لمشروعية الاقتراع.