الدفاع البريطانية اعلنت انتهاء تدريب ما يقرب من 40 ألف عسكري أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، إن "لندن وحلفاء لها، أنهت تدريب ما يقرب من 40 ألف عسكري أوكراني، ضمن التدريبات المتعددة الجنسيات "إنترفلكس".

وذكرت الوزارة في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات البريطانية وحلفائها دربوا أكثر من 38 ألف جندي أوكراني"، موضحة انه "تم تدريب أكثر من 34 ألف شخص أكملوا برنامج تدريب المشاة، كما أتم 4 آلاف آخرين دورات تدريبية خاصة للأطباء وخبراء المتفجرات ومشاة البحرية".

وبدأت بريطانيا وتسع دول شريكة، هي كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوعين جدد في القوات المسلحة الأوكرانية العام الماضي.