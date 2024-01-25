أفادت القناة 13 الإسرائيليّة، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة"، بـ"الاشتباه في تسلّل 3 أشخاص من لبنان بمنطقة حانيتا في الجليل الأعلى، وإعلان حالة الاستنفار".
من جهتها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى "إغلاق الطّرق المؤدّية إلى حانيتا في الجليل، ومنع المستوطنين من مغادرة منازلهم، خشية تسلّل مسلّحين".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: الاشتباه بتسلل 3 أشخاص من لبنان في حانيتا بالجليل الأعلى وإعلان حالة الاستنفار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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