القناة 13 الإسرائيلية: الاشتباه بتسلل 3 أشخاص من لبنان في حانيتا بالجليل الأعلى وإعلان حالة الاستنفار

أفادت القناة 13 الإسرائيليّة، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة"، بـ"الاشتباه في تسلّل 3 أشخاص من ​لبنان​ بمنطقة حانيتا في ​الجليل​ الأعلى، وإعلان حالة الاستنفار".

من جهتها، أشارت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​، إلى "إغلاق الطّرق المؤدّية إلى حانيتا في الجليل، ومنع المستوطنين من مغادرة منازلهم، خشية تسلّل مسلّحين".