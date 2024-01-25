"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي خرقته طلعات استكشافية لمسيّرات إسرائيلية فوق حاصبيا والعرقوب

ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "حال من التّرقب والحذر الشّديدَين تسود القطاع الشّرقي من جنوب لبنان هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري وحتّى منطقة العرقوب بما فيها مزارع شبعا المحتلّة، بعد يوم عنيف من التّراشّق الصّاروخي والمدفعي المتبادل بين عناصر "حزب الله"، والقوّات الإسرائيليّة الّتي وسّعت دائرة اعتداءاتها، مستهدفةً أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا والهباريّة وحلتا".
وأوضح أنّ "هذا الهدوء الحذر خرقته ليلًا وحتّى فجر اليوم، طلعات استكشافيّة محدودة لمسيّرات إسرائيليّة نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا على علو متوسّط".
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