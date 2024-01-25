"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي خرقته طلعات استكشافية لمسيّرات إسرائيلية فوق حاصبيا والعرقوب

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "حال من التّرقب والحذر الشّديدَين تسود القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​ هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري وحتّى منطقة ​العرقوب​ بما فيها ​مزارع شبعا​ المحتلّة، بعد يوم عنيف من التّراشّق الصّاروخي والمدفعي المتبادل بين عناصر "حزب الله"، والقوّات الإسرائيليّة الّتي وسّعت دائرة اعتداءاتها، مستهدفةً أطراف ​راشيا الفخار​ وكفرحمام و​كفرشوبا​ والهباريّة وحلتا".

وأوضح أنّ "هذا الهدوء الحذر خرقته ليلًا وحتّى فجر اليوم، طلعات استكشافيّة محدودة لمسيّرات إسرائيليّة نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا على علو متوسّط".