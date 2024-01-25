سفير سلطنة عمّان زار المعهد الفني الانطوني: نرحب بالتعاون بين البلدين

اشار مدير المعهد الفني الانطوني الاب شربل بوعبود، خلال استقباله سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي، في حرم المعهد في الدكوانة، الى "دور المعهد في نشر الفنون والثقافة والمحافظة على الحرف التراثية والفنية، فالمعهد لن يتوانى لحظة في تقديم ألأفضل للمجتمع اللبناني والعربي، ودعم المواهب الشابة وتمكين دور المرأة في المجتمع واعادة تفعيل الحرف اليدوية والتراثية وتسليط الضوء على كم كبير من الفنون، وبخاصة فن الخط العربي والذي كان لنا شرف الحصول على جائزة الأمير محمد بن فهد الخط العربي قلادة تتوارثها الاجيال".

ولفت الى اننا "عملنا على نشر الفنون على أنواعها ابتداء من فن الفسيفساء وكتابة الايقونات البيزنطية المقدسة والرسم التشكيلي والرسم على البورسلان والزجاج والخياطة والحرف الفنيقية والتطريز وغيرها من الفنون".

كما تمنى "التعاون بين لبنان وسلطنة عمّان لما فيه خير الإنسان وتبادل الخبرات والثقافات والحضارات المختلفة بين البلدين، وان تكون زيارتكم الينا رسالة سلام تحملونها الينا بقلبكم وفكركم الطيب فالأزمات المتتالية على لبنان تطف فينا فتيلة الامل وتلهينا عن تقديم العون والمساعدة لشعبنا ومجتمعنا، ولكننا أبناء الرجاء والسلام عليكم".

بدوره شكر السفير الرهبانية الأنطونية المارونية على هذا الصرح العريق متمنياً للمعهد "التوفيق والنجاح في هذه الرسالة السامية التي يقوم بها، مرحباً بالتعاون ما بين لبنان وسلطنة عمان".